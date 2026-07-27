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НовостиПроисшествия27 июля 2026 3:51

Мужчина на иномарке сбил 13-летнего велосипедиста на пешеходном переходе

Иномарка сбила подростка-велосипедиста на пешеходном переходе в Челябинске
Дарья МАРКОВА
Все произошло на пешеходном переходе.

Все произошло на пешеходном переходе.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Водитель «Форд Фокуса» сбил 13-летнего подростка с велосипедом, который спешился и шел по нерегулируемому пешеходному переходу в районе китайского рынка на Свердловском тракте в Челябинске. Все произошло вечером 26 июля.

Мальчик получил телесные повреждения. Теперь сотрудники Госавтоинспекции выясняют, как произошло ДТП. Они напоминают водителям, что перед пешеходными переходами следует снижать скорость.

А вот пешеходам нужно убедиться в безопасности перед тем, как начать переходить дорогу.

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