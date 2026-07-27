Пожарные приехали к Арбитражному суду в Челябинске: почему там сработала пожарная сигнализация

Сотрудники эвакуировались сами. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Утром понедельника челябинцы заметили сразу несколько пожарных машин в центре города – у Арбитражного суда. Оказалось, что ничего серьезного не произошло.

– Произошла сработка на аварийный режим потолочного светильника. Горения не было, – сообщили в пресс-службе МЧС Челябинской области.

После того, как стала ясна причина, на месте осталась только одна пожарная машина. Остальные вернулись в подразделение. В ведомстве заверили, что на работу суда происшествие никак не повлияло.

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