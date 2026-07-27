Режим ракетной опасности отменили в Челябинской области

Режим ракетной опасности отменили в 09:40. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Режим ракетной опасности отменен в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона в 09:45.

Ракетную опасность ввели в регионе в 09:03. Людей попросили не выходить на улицу и отойти от окон. Отменили его уже в 09:40 – по данным РСЧС Челябинской области.

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