«Это никуда не годится!»: к проблеме неработающих кондиционеров в транспорте глава Челябинска предложил подключиться прокуратуре

За неделю было проверено 118 машин общественного транспорта. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В такую аномальную жару активно проверяют автобусы и маршрутки – работают ли в них кондиционеры. За последнюю неделю осмотрели 118 машин общественного транспорта.

– Наибольшее количество нарушений по кондиционерам на маршрутах №123, №125 и №483. В основном водители физически не включают кондиционеры, – рассказал на аппаратном совещании вице-мэр Челябинска по дорожному хозяйству Дмитрий Агеев.

В случаях, где были выявлены нарушения, составлены акты о штрафных санкциях в рамках контрактов.

Проверили и троллейбусы – статистика шокирующая. Оказывается, в каждом 4 из 18 проверенных не работают кондиционеры. Такие нарушения нашли на маршрутах №12 и №14.

– Раз есть проблема по троллейбусам, давайте продумаем взаимодействие с прокуратурой. Когда в +35 не работает кондиционер – это никуда не годится! – поручил глава города Алексей Лошкин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.