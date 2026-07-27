«Это безрассудство какое-то!»: главу Челябинска возмутили вандалы, сорвавшие цветы с клумбы у Торгового центра

Фото: пресс-служба администрации Челябинска.

Цветочные вандалы продолжают пакостить. Недавно они вырвали с корнем бархатцы и герань с клумбы на набережной недалеко от Торгового центра. Об этом неравнодушные жители Челябинска рассказали главе города Алексею Лошкину.

– У нас весь центр в камерах, незамеченным пройти невозможно. Это безрассудство какое-то! Нужно вести профилактическую работу, чтобы таких неприятных инцидентов не было, – поручил Алексей Лошкин.

И это далеко не первый подобный случай. Опрокидывают кашпо, выдергивают или срывают цветы как молодые люди, так и пожилые. Но это не останавливает озеленение и преображение Челябинска.

– На улицах города установлены 500 кашпо и 100 цветников, до конца сезона планируется установка еще 350 кашпо, – отметил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Сергей Кочетков.

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