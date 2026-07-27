«Вечером чисто, а утром появляется ларек»: глава Челябинск поручил защитить благоустроенные территории от торговли

Последние несколько лет улицы Челябинска активно освобождают от уличной торговли. Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Важную проблему с ларьками затронул на еженедельном аппаратном совещании глава Челябинска Алексей Лошкин. Торговые точки убирают, благоустраивают территорию, а торгаши возвращаются, хотя так быть не должно.

– Когда мы благоустраиваем территории, где ранее были нестационарные торговые объекты, делайте так, чтобы там больше ничего не появлялось. Чтобы не было так, что с вечера все чисто, а утром появляется ларек, – обратился к сотрудникам администрации Алексей Лошкин.

Глава города поручил пересмотреть системы, ограничивающие въезд и установку таких ларьков.

Также стоит уделить внимание урнам на территориях, которые еще благоустраиваются. Глава города считает, что их обслуживание должен брать на себя подрядчик – до завершения работ.

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