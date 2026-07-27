Жара гонит к воде: 33 тысячи человек побывали за неделю на пляжах Челябинска

Помните, что детей отпускать купаться одних очень опасно. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Челябинцы бьют все рекорды вместе с аномальной жарой! За последнюю неделю пляжи города посетили 33 тысячи человек. Это рекорд лета 2026 года.

Наверное, в такие жаркие дни после работы многие тоже рванут на пляжи. И тут особенно важно помнить о безопасности. Чтобы напомнить о простых, но жизненно важных правилах, глава города поручил запустить социальную рекламу на телевидение, в общественном транспорте и на городских экранах.

– Учитывая высокие температуры, растет и опасность пожаров. В такую погоду должен быть полный запрет что-либо жечь, особенно в садовых товариществах, – подчеркнул глава Челябинска Алексей Лошкин.

А если вы не знаете, где можно освежиться и позагорать, мы собрали полный гид по пляжам Челябинска в 2026 году

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