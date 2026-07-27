«Прошу жителей потерпеть»: заторы из-за ремонта Шершневского кольца обещают устранить через полторы недели

Работы обещают завершить уже скоро. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На Шершневском кольце в Челябинске полным ходом идет ремонт. Пока все по графику, заверяют в администрации города.

– Наблюдаются небольшие заторовые ситуации. Неудобства завершатся в течение полутора недель, прошу жителей потерпеть, – отметил вице-мэр Челябинска по дорожному хозяйству Дмитрий Агеев.

Ранее сообщалось, что на Шершневском кольце ремонт будет идти около двух недель. Чтобы не мешать людям, все планировали делать в ночное время.

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