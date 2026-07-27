161 дом остается без горячей воды из-за ремонта: в Челябинске заканчивается четвертый этап опрессовки

Когда вернется горячая вода, неизвестно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

К концу подходит четвертый этап опрессовки в Челябинске. Но это не значит, что горячая вода вернется ко всем, у кого ее отключили две недели назад.

– 161 дом пока остается без горячего водоснабжения из-за необходимости проведения ремонтных работ, – рассказал заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Сергей Кочетков.

При этом 28 июля уже начнется пятый этап опрессовки. Под него попадают 953 многоквартирных дома.

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