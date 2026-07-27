Сирены завоют в Парковом и Западном: новые системы оповещения появились в Челябинске

Теперь сирены будет слышно и в Западном. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Теперь сирены могут услышать жители Паркового и Западного в Челябинске. Системы звукового оповещения устанавливали все первое полугодие 2026 года. И вот к концу июля они готовы.

– Сегодня мы завершили эти работы, в ближайшее время проведем контрольные тесты работы системы оповещения, – рассказал глава города Алексей Лошкин.

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