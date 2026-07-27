Праздник закончился трагедией: через три дня поисков спасатели достали из реки тело подростка

Фото: пресс-служба МЧС Челябинской области.

Компания подростков весело праздновала день рождения, но домой после него вернулись не все. Ребята отдыхали на берегу реки Уй всего в полутора километрах от поселка Черноречье в Троицком районе. С их слов, 16-летний парень пошел к воде, оступился и упал. А его сразу подхватило и унесло течение.

Почти сразу начались поиски. Три дня спасатели, сотрудники МЧС и полиции вместе с добровольцами искали парня. Вдруг все же случилось чудо, и он выбрался? Но, к сожалению, этого не произошло.

– Тело юноши обнаружено в двух метрах от берега, в пяти км от места, где отдыхали дети. Проводятся следственные мероприятия, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Челябинской области.

За прошедшие выходные в регионе утонули еще два человека. В Кыштыме 45-летний мужчина пошел купаться на реку Миасс, но его унесло течением. Позже его нашли в 10 метрах от берега на глубине 4 метров. А в Златоусте люди увидели тело 80-летнего мужчины в городском пруду. Об этом рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

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