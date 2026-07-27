Челябинская таможня передала детям из ДНР конфискованные игрушки

Фото: пресс-служба Челябинской таможни.

Челябинские таможенники передали подарки детям из Донецкой Народной Республики. Скоро ребятишки получат 187 новых игрушек: маленькие пианино, игровые столики, конструкторы, книги с озвучкой и автомобильные дороги. Ценный груз поможет доставить Народный фронт.

Все эти игрушки – незадекларированная партия. У владельца груза не было документов, которые необходимы для ввоза в страну. У него было время, чтобы задекларировать товар, но он этого не сделал. Поэтому весь груз перешел в федеральную собственность по решению суда.

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