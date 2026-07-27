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НовостиОбщество27 июля 2026 8:08

Даже жара не помогает: на Шершневском водохранилище увеличили сброс воды

На Шершневском водохранилище в Челябинске увеличен сброс воды 27 июля
Дарья МАРКОВА
Шершневское водохранилище.

Шершневское водохранилище.

Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сброс воды на Шершневском водохранилище увеличил до 65 кубометров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии региона в понедельник, 27 июля.

Поток воды в реках еще достаточно большой, даже несмотря на жаркую погоду. Вся накопленная за последние недели вода продолжает стекать в основные русла.

– Боковой приток водоема еще достаточно интенсивен. Длительные ливни, которые проходили ранее, сильно переувлажнили почву, болота, мелкие притоки и ручьи, – рассказали в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

При этом Шершневская гидротехническая станция продолжает работать в штатном режиме. Сброс воды пока не превышает нормативных значений.

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