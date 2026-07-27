Руководитель «Юнармии» Владислав Головин встретился с губернатором Алексеем Текслером

Алексей Текслер и Владислав Головин. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Руководитель «Юнармии», Герой России Владислав Головин встретился с губернатором Алексеем Текслером. Ранее он пообщался с челябинскими волонтерами, молодежными активистами и участниками специальной военной операции. Губернатор обсудил с Владиславом Головиным патриотическое воспитание молодежи в региональном центре «Авангард», подготовку молодых лидеров, развитие системы высшего военного образования, поддержку участников СВО, их адаптацию к мирной жизни, трудоустройство и переобучение в рамках региональной программы «Герои Южного Урала».

По словам Алексея Текслера, работа по всем этим аспектам налажена в Челябинской области на системной основе. Губернатор также приветствовал решение Владислава Головина баллотироваться в депутаты Государственной Думы.

— Уверен, Ваш опыт будет высоко востребован в общественной и политической работе. Преемственность и обновление – два столпа, на которых держится устойчивое развитие любой системы, — сказал Алексей Текслер.

В завершение визита глава региона и руководитель Юнармии посетили монумент «Доблестным сынам Отечества» и мемориал «Защитникам Отечества» на Аллее Славы.