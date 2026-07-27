Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

В Челябинске состоялся III Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле». Открыл фестиваль губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что это событие за три года своего существования получило широкое признание жителей и гостей Челябинска. «Русское поле» объединяет людей, которые любят нашу песню, нашу культуру и нашу великую Родину. Песня действительно объединяет, а через нее передаются традиции и наши ценности – прежде всего детям», — подчеркнул Алексей Текслер. Фестиваль «Русское поле», по словам губернатора, вносит вклад в укрепление статуса Челябинска как одного из ведущих культурных центров страны. Алексей Текслер напомнил, что в 2027 году Челябинск будет носить почетное звание «Культурная столица России». В рамках фестиваля «Русское поле» на площадке у Торгового центра выступили творческие коллективы из Мордовии, Удмуртии, Белгорода, Перми, Уфы, Магнитогорска и Челябинска. Всего в нем приняли участие более 300 артистов. Кульминацией праздника стало объединение участников в единый большой хор и музыкальный перфоманс в акватории реки Миасс.