Заводчанин засудил работодателя, чтобы вернуться на работу и получить 900 тысяч за прогулы

Точку в споре поставил суд. Фото: Валентина ВАГАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина выиграл суд у своего работодателя – теперь его восстановят на работе и дадут почти миллион рублей. Житель Катав-Ивановска подал в суд на крупный завод, в филиале которого в другом городе работал, пока его не уволили. Он был уверен, что такое дисциплинарное взыскание шло в обход трудового законодательства.

– Прокурором в судебном заседании указано на нарушение порядка привлечения к дисциплинарной ответственности, поскольку приказ об увольнении не содержал конкретных нарушений, допущенных работником и послуживших основаниями для увольнения, – объяснила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В итоге суд принял решение восстановить мужчину на прежней должности. А завод выплатит ему более 900 тысяч рублей за вынужденные прогулы и в качестве компенсации морального вреда.

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