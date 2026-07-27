Реверсивное движение на месяц введено на участке трассы А-310 под Еманжелинском

Реверсивное движение связано с ремонтом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Реверсивное движение со светофорным регулированием вводят на трассе А-310 в Челябинской области. Речь идет об участке с 59 по 60 км – недалеко от города Еманжелинск. Изменения связаны с ремонтом дороги, через месяц планируют вернуть привычный ритм движения.

– Просим водителей учитывать данную информацию при планировании своего маршрута, – уточнили в пресс-службе «Уралуправтодор» в городе Челябинске.

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