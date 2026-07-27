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НовостиОбщество27 июля 2026 9:48

И «Зигальга» за 300! В нацпарке подняли плату за посещение

Национальный парк «Зигальга» поднял цену за входной билет до 300 рублей
Дарья МАРКОВА
Сразу два национальных парка подняли плату за посещение.

Сразу два национальных парка подняли плату за посещение.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Следом за «Таганаем» плату за посещение повысили еще в одном национальном парке Челябинской области. Входной билет на «Зигальгу» с 1 августа 2026 года будет стоить 300 рублей. В самом нацпарке сказали, что такое решение принял научно-технический совет ФГБУ «Таганай».

При этом дошкольники и школьники, многодетные семьи, пенсионеры и жители Катав-Ивановского района могут и дальше посещать нацпарк бесплатно. Правда, разрешение все же нужно будет оформить.

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