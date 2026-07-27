И «Зигальга» за 300! В нацпарке подняли плату за посещение

Сразу два национальных парка подняли плату за посещение. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Следом за «Таганаем» плату за посещение повысили еще в одном национальном парке Челябинской области. Входной билет на «Зигальгу» с 1 августа 2026 года будет стоить 300 рублей. В самом нацпарке сказали, что такое решение принял научно-технический совет ФГБУ «Таганай».

При этом дошкольники и школьники, многодетные семьи, пенсионеры и жители Катав-Ивановского района могут и дальше посещать нацпарк бесплатно. Правда, разрешение все же нужно будет оформить.

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