Мошенники обманули двух подростков из Челябинска и Екатеринбурга: одна отдала деньги, другая стала курьером

Чаще всего мошенники используют школьников и студентов. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге задержали девушку-курьера, похитившую у челябинской семьи более 3 миллионов рублей. Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из Екатеринбурга задержали 17-летнюю жительницу уральской столицы. Девушка подозревается в том, что она обманула семью из Челябинска, лишив их денег и ювелирных украшений на сумму свыше 3 миллионов рублей.

В полицию Челябинска 20 июля 2026 года обратилась местная жительница. Телефонные аферисты убедили 18-летнюю первокурсницу в том, что ей необходимо «предотвратить незаконное списание средств». Девушка передала неизвестной 1 миллион 100 тысяч рублей у входа в Северо-Западный парк на Комсомольском проспекте. Позже она отдала еще одну сумму денег и украшения стоимостью 80 тысяч рублей, а затем выехала в Екатеринбург, где в одном из торговых центров передала очередную партию ценностей на 122 тысячи рублей.

Оперативники установили, что получателем всех ценностей была приезжая из Екатеринбурга. Девушку вычислили и задержали.

В ходе расследования выяснилось, что задержанная и сама ранее стала жертвой злоумышленников. В конце июня ей позвонили якобы из службы доставки маркетплейса и под предлогом подтверждения заказа выманили код из СМС. Затем другие мошенники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, обвинили девушку в финансировании недружественных стран и потребовали «доказательств невиновности» — передачи всех личных сбережений. Испугавшись, она отдала все деньги из дома, после чего стала выполнять поручения кураторов. Одним из заданий стала поездка в Челябинск за деньгами и украшениями, а затем — получение в Екатеринбурге еще одной партии ценностей у той же жертвы.

ГУ МВД России по Челябинской области призывает родителей и подростков быть бдительными. Сотрудники банков, маркетплейсов и правоохранительных органов никогда не запрашивают по телефону коды из СМС, пароли и данные карт. Если звонят с угрозами, ссылаются на «безопасные счета» или обвиняют в финансировании терроризма — необходимо немедленно прервать разговор и сообщить о случившемся в полицию по номеру 102.

Особое внимание стоит уделить тому, что мошенники все чаще используют несовершеннолетних в качестве курьеров, запугивая их уголовной ответственностью или обещая помочь. Однако даже при действии под давлением получение и передача чужих денег и ценностей является уголовно наказуемым деянием.

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