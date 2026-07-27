Отравления и столкновения с ЛЭП: ученые назвали главные угрозы для краснокнижных дроф

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В Крыму подвели итоги семилетнего исследования популяции дрофы — крупнейшей степной птицы полуострова, занесенной в Красную книгу России. По данным ученых, численность этих пернатых в регионе остается относительно стабильной и составляет от двух до двух с половиной тысяч особей. Еще около тысячи-полутора тысяч дроф прилетают в Крым на зимовку. Однако, несмотря на стабильные цифры, популяция сталкивается с серьезными угрозами.

Старший преподаватель Крымского федерального университета Григорий Прокопов в разговоре с «АиФ-Крым» рассказал, что основная причина гибели птиц — отравления. Аграрии нарушают технологию внесения приманок для грызунов, рассыпая обработанное зерно на поверхности, а не закапывая в норки. Птицы склевывают отраву или съедают отравленных мышей и умирают.

Чаще всего это происходит в Черноморском районе. В Ленинском районе дрофы гибнут в основном из-за столкновений с проводами линий электропередачи в ночное время. Ученые продолжают следить за ситуацией и надеются привлечь внимание к проблеме сохранения краснокнижных птиц.

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