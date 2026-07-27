Более 120 нарушений за выходные: южноуральцы ринулись в жару на озера и забыли о правилах

Спасаясь от жары, южноуральцы забыли о законе. Фото: минэкологии Челябинской области.

Южноуральцы в жару ринулись на озера и забыли о правилах. Самыми популярными местами стали озера Тургояк, Увильды, Сугомак, Горько-Соленое, Сугояк, Пахомово, Горькое и Аргазинское водохранилище. Много отдыхающих было и в Челябинском городском бору.

Некоторые отдыхающие забыли о правилах поведения на особо охраняемых природных территориях. Сотрудники ГБУ «ООПТ Челябинской области» зафиксировали более 120 нарушений. Чаще всего люди ставили машины в водоохранной зоне, что категорически запрещено. Также отмечены случаи ограничения доступа к береговой линии.

Особый случай произошел 25 июля на озере Тургояк. Во время рейда с сотрудниками полиции и Миасского лесничества был обнаружен спил дерева. На всех нарушителей составили протоколы. Им грозят штрафы.

Нарушители будут оштрафованы. Фото: минэкологии Челябинской области.

На этих территориях действует строгий режим. Запрещается ставить машины в водоохранной зоне, бросать мусор, использовать моторные лодки на озерах Тургояк и Увильды, а также портить информационные знаки.

— Находясь на территории со статусом особо охраняемой, нужно помнить, что здесь действует режим особой охраны, напомнил заместитель министра экологии Челябинской области Иван Кинев. — Он введен для того, чтобы сохранить уникальную флору и фауну этих мест не только для ныне живущих, но и будущих поколений.

Подъезжать к берегу запрещено. Фото: минэкологии Челябинской области.

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