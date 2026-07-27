Жительница Миасса получила 8,5 лет колонии за смертельный удар ножом

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Миассе Челябинской области вынесен приговор 37-летней женщине, признанной виновной в гибели знакомого во время застолья. Конфликт, вспыхнувший между ней и потерпевшим в декабре 2025 года, закончился трагедией. Она схватилась за нож. Ранение оказалось смертельным — мужчина погиб на месте происшествия, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Суд квалифицировал действия подсудимой по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Женщину приговорили к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов региона, мотивом преступления стала бытовая ссора на почве алкогольного опьянения.

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