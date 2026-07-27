Был истощен и провел сутки в овраге: полиция нашла пропавшего дедушку живым под Южноуральском

Пенсионера искали с собакой несколько часов. Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Южноуральске 71-летний дедушка накануне днем, 26 июля, вышел из дома и пропал. У мужчины были проблемы с памятью, и он мог забыть дорогу обратно. Ночью пенсионер не вернулся домой, жена прождала его до утра, а около семьи часов позвонила в полицию.

Полиция сразу начала поиски. К работе подключили сотрудников уголовного розыска, наружные наряды и кинолога со служебной собакой. Оперативники опросили соседей, просмотрели записи с камер наблюдения и выяснили, в каком направлении мог уйти мужчина. Так круг поиска сузился до лесного массива возле водохранилища.

Только в районе трех часов дня полицейские нашли пенсионера в глубоком овраге. Он был истощен и не мог идти самостоятельно. Мужчину осмотрели, вызвали скорую и доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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