Почти 1 тысяча тонн арбузов и дынь поступила в Челябинску области через пункт «Бугристое»

Все фрукты и ягоды оказались безопасными. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Через границу с Казахстаном в Челябинскую область ввезли 1,4 тыс. тонн фруктов и овощей. С 20 по 26 июля 2026 года на пункте пропуска «Бугристое» проходил усиленный контроль ввозимой продукции. Сотрудники Россельхознадзора совместно с пограничниками и таможенниками круглосуточно проверяли машины, прибывающие из Казахстана.

За неделю было досмотрено 71 транспортное средство. Общий вес ввезенной растительной продукции превысил 1,4 тысячи тонн. Большая часть грузов поступила из Казахстана — 66 машин, еще 5 — из Киргизии.

В основном завозили сезонные бахчевые культуры. 32 фуры доставили в страну более 670 тонн арбузов, еще 16 машин везли свыше 320 тонн дынь. Всего на долю арбузов и дынь пришлось почти 70 процентов от общего объема продукции.

Помимо бахчевых, через границу везли абрикосы, малину, сладкий перец, лук и помидоры. Все грузы проследовали в различные регионы России: Московскую, Свердловскую, Курганскую, Тюменскую, Челябинскую области и Пермский край.

По результатам фитосанитарного контроля нарушений карантинных требований не выявлено. Вся продукция допущена к ввозу на территорию страны.

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