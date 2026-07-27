Приемная кампания выходит на финиш: 27 июля — день публикации конкурсных списков

Сегодня можно узнать результаты поступления и выбрать вуз. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Приемная кампания в российские вузы стартовала 20 июня и выходит на финальную стадию. 25 июля закончился прием заявлений на программы бакалавриата и специалитета. Те, кто планирует учиться на платной основе, могут подать документы позже — в отдельных вузах прием на контрактные места продлится до 20 сентября.

Сегодня, 27 июля, на сайтах учебных заведений и на портале «Госуслуги» появились конкурсные списки поступающих.

Подать документы можно несколькими способами: онлайн через портал «Госуслуги», по электронной почте, лично в приемной комиссии или почтовым отправлением.

Главный цифровой инструмент этой приемной кампании — сервис «Поступление в вуз онлайн». Он объединяет более 2000 образовательных организаций. В личном кабинете абитуриент может загрузить документы, записаться на внутренние вступительные испытания и воспользоваться функцией подбора вуза по результатам ЕГЭ. В этом году возможности сервиса расширены: теперь можно отозвать согласие на зачисление и прикрепить портфолио для творческих конкурсов.

Поступающие в бакалавриат и специалитет имеют право подать документы в пять вузов, выбрав до пяти направлений в каждом.

Дальнейшие этапы приема проходят в разные сроки. Согласия на зачисление от льготников, победителей олимпиад и поступающих на целевое обучение принимаются до 1 августа. Для участников основного конкурса этот срок истекает 5 августа.

Приказы о зачислении опубликуют 3 августа для льготников, олимпиадников и целевиков, а 7 августа — для остальных абитуриентов.

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