В Минобрнауки объяснили, зачем нужны «дни тишины» при поступлении

В это время нельзя будет подать или забрать заявление. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В Минобрнауки Челябинской области объяснили, зачем ввели «дни тишины» во время приемной кампании в вузы. Она стартовала 20 июня и выходит на финишную прямую. Сегодня, 27 июля, на сайтах учебных заведений и на портале «Госуслуги» появились конкурсные списки абитуриентов.

Главное нововведение этого года — так называемые «дни тишины». Это период между завершением приема согласий на зачисление и публикацией приказов. В это время абитуриенты не смогут подать или отозвать согласие на зачисление, а также забрать заявление о поступлении.

— Это нововведение призвано сделать процесс поступления более предсказуемым и справедливым, — пояснила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Ольга Статирова.

«День тишины» позволит зафиксировать окончательные списки будущих студентов и даст поступающим четкое понимание своего статуса.

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