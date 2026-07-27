В Челябинской области растет заболеваемость энтеровирусной инфекцией

Вирус чаще всего прячется в воде. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В Челябинской области отмечается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией. В связи с этим Роспотребнадзор с 27 июля по 7 августа открыл Всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики заболевания.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Челябинской области проконсультируют жителей о мерах профилактики, помогут разобраться в симптомах и подскажут, куда обращаться при подозрении на энтеровирусную инфекцию.

Звонки принимаются по единому консультационному центру Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43.

В Роспортебнадзоре отметили, что вероятнее всего можно заразиться в бассейне, на море или в аквапарке. Чтобы этот риск снизить, врачи рекомендуют избегать надувных бассейнов в игровых зонах и фонтанов, где сложно контролировать чистоту, а также не глотать воду. На открытом воздухе лучше выбирать оборудованные пляжи, где контролируется качество воды, и не купаться там, где это запрещено.

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