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НовостиПроисшествия27 июля 2026 17:16

Транспортная прокуратура добилась возбуждения дела о невозврате 360 млн рублей

На директора челябинской компании завели дело за невозврат валютной выручки
Ольга ЩАПИНА
Ход расследования взят на контроль транспортной прокуратурой.

Ход расследования взят на контроль транспортной прокуратурой.

Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По факту невозврата более 360 миллионов рублей из-за границы возбуждено уголовное дело. Проверку исполнения валютного законодательства провела Уральская транспортная прокуратура. Выяснилось, что ООО «Челябметаллстрой» в 2023 году отправило металлопродукцию зарубежному покупателю.

Руководитель компании и другие фигуранты, действуя в сговоре, не позаботились о поступлении выручки на счета предприятия. Сумма невозвращенных средств превысила 360 миллионов рублей.

Материалы проверки легли в основу уголовного дела. Оно возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи 193 УК РФ — нарушение валютных правил, связанное с невозвратом денег в особо крупном размере.

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