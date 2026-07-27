Транспортная прокуратура добилась возбуждения дела о невозврате 360 млн рублей

Ход расследования взят на контроль транспортной прокуратурой. Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По факту невозврата более 360 миллионов рублей из-за границы возбуждено уголовное дело. Проверку исполнения валютного законодательства провела Уральская транспортная прокуратура. Выяснилось, что ООО «Челябметаллстрой» в 2023 году отправило металлопродукцию зарубежному покупателю.

Руководитель компании и другие фигуранты, действуя в сговоре, не позаботились о поступлении выручки на счета предприятия. Сумма невозвращенных средств превысила 360 миллионов рублей.

Материалы проверки легли в основу уголовного дела. Оно возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи 193 УК РФ — нарушение валютных правил, связанное с невозвратом денег в особо крупном размере.

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