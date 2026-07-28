До +36°C в области и +35°C в Челябинске: аномальная жара в регионе задержится как минимум до четверга

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Во вторник, 28 июля, в Челябинской области ожидается аномально жаркая погода. По данным челябинского гидрометцентра, ночью столбики термометров опускались до +21 градуса, а днем воздух прогреется до +31…+36°C. Ветер юго-восточный и южный, 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.

В Челябинске тоже будет жарко: днем 28 июля воздух прогреется до +33…+35°C. Ветер юго-восточный и южный, 3–8 м/с. В областном центре синоптики прогнозируют слабый дождь, возможна гроза.

Ранее РСЧС предупреждала жителей региона об аномальной жаре, которая сохранится до 29 июля. Однако, судя по прогнозам, жаркая погода задержится и в четверг, 30 июля, — в этот день столбики термометров могут достичь +34°C. Специалисты рекомендуют по возможности не выходить на улицу в пиковые часы, пить больше воды и избегать прямых солнечных лучей.

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