От штрафа до уголовной статьи: в Челябинской области подвели итоги рейдов против пьяных водителей

Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшую неделю на дорогах Челябинской области задержали 237 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Из них 26 человек попались нетрезвыми за рулем повторно. По данным региональной Госавтоинспекции, в отношении всех нарушителей составлены протоколы и переданы в суд. Первичное нарушение грозит лишением прав до двух лет и штрафом 45 тысяч рублей, либо арестом до 15 суток.

Для тех, кто уже привлекался к ответственности за пьяную езду, наказание значительно строже. Рецидивистам грозит уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ. В зависимости от обстоятельств суд может назначить штраф от 200 до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет.

В Госавтоинспекции призывают южноуральцев сообщать о нетрезвых водителях по телефонам 02, 102 или 112. Полиция напоминает: пьяный за рулем — опасность для всех участников движения. Рейды по выявлению нарушителей продолжаются.

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