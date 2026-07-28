Жителям Челябинской области начнут присылать уведомления о поверке счетчиков на Госуслугах

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На портале Госуслуг заработал сервис, который автоматически напоминает владельцам жилья о необходимости поверки счетчиков воды. За первые месяцы работы — с мая по июль 2026 года — систему уже опробовали на практике. По данным правительства Челябинской области, пользователям уже разослали более полумиллиона уведомлений. Сообщения формируются на основе данных из ГИС ЖКХ и приходят в личный кабинет на портале, а также дублируются на электронную почту. В каждом письме — информация о конкретном приборе, сроке поверки и ссылка на приложение «Госуслуги Дом» для оформления заявки.

Своевременная поверка нужна, чтобы подтвердить точность показаний счетчика. Если пропустить срок, данные прибора перестают учитывать, и плату за воду начинают рассчитывать по нормативу — а это в большинстве случаев значительно выше реального потребления. Новый сервис помогает владельцам квартир и домов не забывать о процедуре и экономить на коммунальных платежах.

Подать заявку на поверку можно в том же приложении «Госуслуги Дом»: выбрать прибор, ознакомиться со стоимостью услуги и отправить заявку в аккредитованную организацию из списка Росаккредитации. После этого останется лишь согласовать дату визита специалиста. Как отметили в Минстрое, новый механизм призван избавить собственников от неожиданных переплат и сделать процесс контроля за приборами учета максимально удобным.

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