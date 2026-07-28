Сердце остановилось: на тренерском совещании в горах умер председатель Федерации альпинизма Челябинской области

Фото: Светлана ДАНИЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

В горах Кавказа умер председатель Федерации альпинизма Челябинской области Сергей Печенкин. Об этом сообщили на официальной странице организации в соцсетях.

– Его сердце резко остановилось в 21.55 25 июля 2026 г. во время тренерского совещания в базовом лагере в ущелье Адыр-Су на сборах «Джайлык 2026», – говорится в сообщении.

Альпинист не дожил до 71-летия всего три недели. Врачи пытались вернуть его к жизни, но спасти не удалось. Сергей Печенкин возглавлял региональную федерацию 12 лет. За это время он неизменно курировал вопросы безопасности на всех выездных сборах в горах. В его активе — звание кандидата в мастера спорта по альпинизму, квалификация инструктора-методиста и статус судьи всероссийского уровня. Те, кто знал его лично, вспоминают как человека невероятной душевной щедрости и внутренней силы.

– Он любил горы! И здесь, недалеко от Эльбруса, он ушел в небеса. Память о нем сохранится навсегда, – добавили в федерации.

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