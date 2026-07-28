Банк беспокоил челябинца из-за кредита бывшего коллеги — за это организацию оштрафовали на 120 тысяч

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В Челябинске банк привлекли к ответственности за звонки мужчине, который не имел отношения к кредиту своего бывшего коллеги. Житель областного центра обратился в ГУ ФССП с жалобой: ему несколько раз звонили неизвестные и требовали погасить просроченную задолженность человека, с которым он работал 10 лет назад и больше не общался. В подтверждение он предоставил детализацию звонков и аудиозаписи.

В ходе проверки выяснилось, что заемщик перестал платить по кредитной карте с 2021 года и не выходил на связь. Однако банк, несмотря на то что в договоре был указан только телефон должника, начал звонить по номеру, который «получил в ходе обслуживания договора», — совершенно постороннему человеку. За это кредитную организацию оштрафовали по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ.

При проверке нашли и второе нарушение: банк не сохранил аудиозаписи всех разговоров с заявителем, хотя их было как минимум три. Это стало основанием для привлечения по части 2 статьи 14.57 КоАП РФ. Оба дела объединили, назначив штраф 120 тысяч рублей. Ранее этот банк уже привлекали за аналогичные нарушения в Оренбургской, Кемеровской и Челябинской областях. Штраф оплачен.

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