Экс-глава Миндортранса Челябинской области предстанет перед судом по делу растрате

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Бывший министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев в ближайшее время окажется на скамье подсудимых — слушания по его делу назначены на 14 августа. Накануне Советский районный суд провел предварительное закрытое заседание и оставил фигуранта под домашним арестом до 20 декабря. Уголовное дело поступило в инстанцию 20 июля.

Экс-чиновнику инкриминируют два особо тяжких состава: растрату вверенного имущества в составе организованной группы и получение взятки в особо крупном размере. Нечаев находится под домашним арестом с февраля 2025 года, часть этого срока он провел в Москве, куда его этапировали сразу после задержания.

Следствие полагает, что в преступную схему были вовлечены сотрудники Миндортранса, подрядчики и руководители дорожных компаний. Через подставные конкурсы они заключили контракты на строительство и ремонт дорог, а затем вывели на счета фирм-однодневок около 2,9 млрд. Помимо Нечаева, в деле фигурируют экс-губернатор Борис Дубровский, бывший глава ведомства Дмитрий Микулик и еще более десятка человек. Всех их задержали в течение прошлого года.

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