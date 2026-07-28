Капитальный ремонт: на участке трассы А-310 на месяц изменится схема проезда для автомобилей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На федеральной трассе А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан с 28 июля по 28 августа изменится схема движения. На участке с 74-го по 75-й километр (правая сторона) организуют реверсивный проезд со светофорным регулированием. Ограничения связаны с капитальным ремонтом дороги — подрядчик займется здесь устройством земляного полотна и дорожной одежды. Об этом сообщила пресс-служба Росавтодора.

Водителям стоит заранее учитывать эти изменения при построении маршрутов. Реверсивное движение предусматривает поочередный пропуск транспорта в одну сторону, поэтому на этом отрезке вероятны временные задержки. Дорожные службы советуют выбирать объездные пути или закладывать дополнительное время в поездку.

Оценить дорожную ситуацию или передать сведения о нештатных ситуациях на федеральных дорогах Челябинской и Курганской областей можно в любое время суток по телефонам дежурно-диспетчерской службы: 8 (351) 263-52-56 или +7 982 331 37 84 (звонок бесплатный). На время ремонта водителей призывают строго соблюдать ПДД и проявлять повышенное внимание на реверсивном участке.

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