Затяжные ливни поставили под угрозу урожай картофеля в Челябинской области

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Аграрии Челябинской области бьют тревогу: погодные условия лета 2026 года могут привести к серьезному дефициту местного картофеля. Как рассказал председатель сельскохозяйственного кооператива «Красный луч» Александр Чумак, обильные осадки вызвали развитие грибковых заболеваний растений, из-за чего клубни не успевают набрать товарную массу.

Ситуация усугубляется тем, что мелкий картофель приходится сдавать по 10 рублей за килограмм, что практически не окупает производственные затраты. Член кооператива Илшат Султанов подтвердил опасения коллеги, отметив высокое количество некачественного товара из-за переувлажнения почвы.

Как пишет 1obl.ru, в попытке спасти положение фермеры делают ставку на элитные семена уральской селекции, приобретенные при поддержке регионального Минсельхоза. Благодаря государственной программе субсидирования аграрии смогли вернуть 70% затрат на закупку отечественного посадочного материала. В перспективе кооператив планирует создать собственное семеноводческое предприятие для обеспечения полной независимости от внешних поставок.

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