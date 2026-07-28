На федеральных трассах Челябинской и Курганской областей временно остановили движение тяжелых фур

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На федеральных трассах Челябинской и Курганской областей с 28 июля введено временное ограничение для большегрузов. С 8:00 до 20:00 по местному времени движение транспорта с тяжеловесными грузами запрещено. Причина в аномальной жаре. Столбики термометров превышают +32 градуса. Ограничение введено, чтобы сохранить дорожное покрытие, которое в жару становится уязвимым и может разрушаться под тяжестью фур.

Ограничение действует на всех федеральных трассах обоих регионов в период высокой температуры. Как только жара пойдет на спад, движение для большегрузов возобновят в обычном режиме. Водителям рекомендуется учитывать это при планировании маршрутов и по возможности переносить рейсы на утренние или ночные часы.

Узнать о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации можно круглосуточно по телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодор»: 8 (351) 263-52-56 или +7 982 331 37 84 (звонок бесплатный). Информацию также уточняют на официальных ресурсах Росавтодора.

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