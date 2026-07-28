«И спортивно, и вкусно»: в зоопарке мангусты научились добывать лакомства из головоломок

Фото: челябинский зоопарк

В челябинском зоопарке полосатые мангусты получили интеллектуальные тренажеры для добычи пищи. Устройства разработали студенты-биологи, проходившие здесь летнюю практику. Ребята рассчитывали обогатить привычную среду обитания хищников и задействовать их природные поисковые навыки.

Сначала для животных смастерили легкие полые шары с отверстиями. Сотрудники зоопарка помещают внутрь живых насекомых — главное лакомство зверьков. Чтобы добраться до еды, мангустам приходится катать шары по вольеру до тех пор, пока угощение не выпадет наружу. Вторая разработка оказалась технически сложнее: вращающаяся конструкция в виде тубуса на устойчивой опоре. В ней отверстия меньше, а крутить устройство нужно, не сходя с места.

Как рассказали журналистам Pchela.news в пресс-службе зоопарка, идея с шарами оказалась простой и эффективной:

— Мангусты крутят-вертят эти шарики по вольеру, пока из дырок не вывалится вся еда. И спортивно, и вкусно.

Такие занятия не только тренируют ловкость, но и заставляют хищников проявлять смекалку и решать нестандартные задачи. Животные с интересом приняли новинки и с легкостью добыли угощение из обоих тренажеров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.