Жару сменят грозы: Челябинскую область накроют сильные ливни и шквалистый ветер

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В Челябинской области ближайший час и до конца суток 28 июля, а также ночью и днем 29 июля регион накроют грозы, сильные и очень сильные дожди, ливни, град и шквалистый ветер. Об этом сообщил челябинский ЦГМС.

По данным синоптиков, местами возможен крупный град, а порывы ветра при грозах будут достигать 25 метров в секунду и более.

Из-за обильных осадков с 29 по 31 июля на реках возможен интенсивный подъем уровня воды. Не исключены подтопления отдельных участков пойм и низин, куда может стекать дождевая вода.

Южноуральцев просят по возможности отказаться от поездок в непогоду, не оставлять автомобили под деревьями и с осторожностью находиться вблизи линий электропередачи и слабо закрепленных конструкций.

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