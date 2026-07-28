В Челябинской области вернули муниципалитетам объекты ЖКХ на 160 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области более чем на 80% сократилось число бесхозяйных коммунальных сетей и объектов инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев на заседании коллегии прокуратуры региона.

За первое полугодие муниципалитетам вернули 57 объектов ЖКХ общей стоимостью свыше 160 миллионов рублей. Кроме того, коммунальные предприятия выплатили поставщикам топливно-энергетических ресурсов более 600 миллионов рублей долгов.

Сергей Зайцев отметил, что теперь важно не сбавлять темп. Он поручил прокурорам следить за подготовкой региона к отопительному сезону, ремонтом и заменой изношенных коммунальных сетей, а также за тем, чтобы количество аварий на них снижалось.

Кроме сферы ЖКХ, прокуратура продолжит контролировать борьбу с кибермошенничеством и защиту прав участников СВО и их семей.

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