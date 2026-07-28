«Мы хотим вернуть традиции яркого советского хоккея»: Роман Ротенберг дал старт работе академии «Красная машина» под Челябинском

Фото: Правительство Челябинской области

В поселке Садовый Сосновского округа открылась Академия хоккея «Красная машина». Она заработала на базе ледовой арены «Айсберг». Старт работе дали губернатор Алексей Текслер и президент Академии «Красная машина» Роман Ротенберг, символически вбросив шайбу в центре площадки.

– Когда на карте Челябинской области появляется новая хоккейная школа, а тем более с таким названием, как «Красная машина», – это здорово. Этот центр даст дополнительный импульс развитию детско-юношеского хоккея. А российский хоккей – это бренд, известный всему миру, – отметил губернатор.

Первые тренировки в академии начнутся уже 1 августа. Сейчас в ней занимаются 210 юных хоккеистов, но набор продолжается. Подать заявку могут мальчики 2015–2023 годов рождения.

– Мы хотим вернуть традиции яркого советского хоккея, который как раз родился здесь, в Челябинске. Отсюда вышло столько великих хоккеистов. И мы хотим увидеть, как наши воспитанники будут играть за сборную России и побеждать, – сказал Роман Ротенберг.

В академии детей будут обучать не только катанию и технике игры. В программу также вошли теоретические занятия, видеоразбор матчей и рекомендации по питанию. Проект реализуют при поддержке Федерации хоккея России.

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