В Челябинской области аграриев обеспечат топливом перед уборочной кампанией

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В августе у аграриев начинается самая жаркая пора. Стартует уборочная кампания, в полях предстоит собрать зерновые, подсолнечник, картофель. В министерстве сельского хозяйства Челябинской области рассказали, как будут обеспечивать топливом сельскохозяйственный сектор.

В ответ на запрос ЕАН в ведомстве сообщили, что ситуация находится под контролем правительства Челябинской области, а в ближайшее время в регион поступит крупная партия горючего.

– На уровне федеральных министерств сельского хозяйства и энергетики согласована поставка для аграриев на два месяца, июль и август – всего 15 тысяч тонн. Поставки будут обеспечивать вертикально интегрированные нефтяные компании. Координацию возьмет на себя региональный минсельхоз. Поставка начнется в ближайшее время.

При этом основными мерами поддержки сельхозпроизводителей остаются субсидии и льготные кредиты. В 2026 году на эти цели направлено 1,5 млрд рублей. Объем привлеченных аграриями льготных кредитов уже достиг 11,4 млрд рублей.

Некоторые предприятия уже подготовились к уборочной кампании. В СПК «Коелгинское», например, создали запас топлива на несколько месяцев.

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