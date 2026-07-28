Волочил инспектора ГАИ по дороге: в Челябинской области у осужденного могут конфисковать машину

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

У жителя Башкортостана могут конфисковать автомобиль ВАЗ-2114, на котором он совершил нападение на инспектора ГАИ в Златоусте. Суд пересмотрит этот вопрос после обращения прокуратуры.

Инцидент произошел в июне 2025 года. 28-летний мужчина, находясь за рулем в состоянии опьянения, не остановился по требованию сотрудника ГАИ. Он увеличил скорость, а инспектор, державшийся за среднюю стойку автомобиля, несколько метров двигался вместе с машиной по асфальту. После падения полицейский получил травмы.

Златоустовский городской суд признал мужчину виновным в применении насилия к инспектору при исполнении им служебных обязанностей. Однако автомобиль, который использовался при совершении преступления и принадлежал водителю, суд не конфисковал.

Прокуратура обжаловала это решение. Кассационный суд согласился с доводами ведомства и направил дело на новое рассмотрение в части конфискации автомобиля.

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