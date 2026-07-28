Путь к новым стартам прервало ДТП: марафонец из Златоуста получил серьезные травмы из-за аварии

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Чемпион России по марафону 2024 года Алексей Реунков из Златоуста попал в ДТП в Москве. 42-летний спортсмен получил переломы позвоночника и травму колена.

Как сообщают наши коллеги kp.ru, авария произошла в районе Ново-Переделкино. По предварительным данным, автомобиль, выезжавший со двора, сбил Реункова, который ехал на велосипеде по тротуару. Водитель сам отвез спортсмена в травмпункт.

Врачи диагностировали у марафонца перелом остистых отростков позвонков и повреждение коленного сустава. По словам Реункова, водитель пообещал оплатить лечение, поэтому обращаться в суд спортсмен пока не планирует.

Из-за травм марафонец, скорее всего, пропустит забег на Спартакиаде 23 августа. Его участие в Московском марафоне также остается под вопросом и будет зависеть от того, как пройдет восстановление.

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