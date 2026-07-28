Купание обернулось трагедией: на водоемах Южного Урала погибли два человека

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Купальный сезон в Челябинской области продолжается с новыми трагедиями. За последние сутки спасатели сообщили о гибели двух человек: женщины на озере Еткуль и мужчины на реке Кыштымка.

Как сообщает издание ИА «Уральский меридиан», в Еткульском районе утонула 33-летняя женщина. По предварительным данным, перед тем как зайти в воду, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина пошла купаться и больше не вернулась. Ее тело обнаружили примерно в 30 метрах от берега.

Еще один погибший был найден в Кыштыме. Очевидцы заметили на поверхности реки Кыштымка тело мужчины и сообщили об этом спасателям. Специалисты извлекли его из воды и передали правоохранителям. Личность погибшего сейчас устанавливается.

За последние дни это не первые случаи гибели людей на водоемах региона. В минувшие выходные вода унесла жизни еще трех человек: 44-летнего мужчины в Кыштыме, 80-летнего жителя Златоуста и 16-летнего подростка в Троицком районе.

После гибели несовершеннолетнего на реке Уй Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело.

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