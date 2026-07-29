Арт-вандализм: неизвестные испортили детские рисунки на технических шкафах

Фото: Администрация города Челябинска / vk.ru

В Челябинске неизвестные вандалы испортили несколько технических шкафов, расписанных в рамках городского проекта «Город в красках». Яркие рисунки, созданные детьми и призванные создавать настроение на улицах, обезображены сомнительными надписями.

— Нам жаль, что детское творчество подвергается таким нападкам, — говорится в сообщении городской администрации. Власти поблагодарили неравнодушных горожан за бдительность: присланные ими фотографии актов вандализма помогают оперативнее исправлять ситуацию.

Проект по преображению городской среды стартовал в прошлом году. Тогда 36 невзрачных распределительных щитов превратились в полноценные арт-объекты благодаря ученикам и преподавателям Детской художественной школы искусств им. Н. А. Аристова.

Несмотря на акты порчи имущества, инициатива получила положительный отклик жителей. По их многочисленным просьбам работа будет продолжена. В ближайшее время художники покажут эскизы для 48 новых шкафов. Сюжетная линия свежих работ посвящена Челябинску как Культурной столице 2027 года.

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