Лыжня в никуда: подрядчик из Снежинска оставил город без трассы и попал на деньги

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Челябинской области взыскал с частной компании более 16,8 млн рублей в пользу снежинского физкультурно-спортивного центра. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Поводом для разбирательства стал сорванный контракт на благоустройство лыжероллерной трассы стадиона им. К.С. Кузнецова. В сентябре 2024 года муниципальное бюджетное учреждение перечислило подрядчику ООО «Кратос» аванс свыше 15,2 млн рублей, однако компания не выполнила работы в установленный срок. Заказчик был вынужден расторгнуть договор в одностороннем порядке.

По результатам проверки прокуратуры региональное УФАС внесло ООО «Кратос» и его генерального директора в реестр недобросовестных поставщиков. Поскольку деньги возвращены не были, надзорное ведомство обратилось в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими средствами. Суд удовлетворил требования прокурора: теперь компания обязана вернуть учреждению выплаченный аванс и уплатить проценты на общую сумму около 1,6 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.