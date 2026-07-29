Только спокойствие: в администрации Челябинска предупредили о проверке системы оповещения 30 июля

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 30 июля, в 11:00 в Челябинске будут слышны сирены. Проверка системы оповещения затронет жителей поселков Западный, Пригородный и Шагол, микрорайонов Парковый, Парковый-2 и Чурилово, а также жилых комплексов «Александровский» и «Ньютон».

Сигнал будет звучать от 30 до 40 секунд. В городской администрации уточнили, что это плановая техническая проверка.

— Поводом для расширения зоны вещания стали обращения горожан. Специалисты выявили так называемые «зоны тишины» — участки города, где сигнал ранее был слабым или не проходил совсем. Чтобы закрыть эти пробелы, в Челябинске установят 24 дополнительные точки оповещения. Завтра работоспособность именно этих новых сирен и протестируют на практике, — уточнили в администрации.

Сейчас в городе насчитывается 104 действующие сирены.

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