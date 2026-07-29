70 кубометров в секунду: власти Южного Урала повысили сброс воды с Шершней из-за прогнозируемых сильных дождей

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Гидротехнические сооружения (ГТС) Шершневского водохранилища переведены в режим усиленной работы. В связи с обильными осадками сброс воды увеличен до 70 кубометров в секунду. Об этом сообщили в министерстве экологии Челябинской области.

— Текущие показатели находятся в пределах нормы и соответствуют действующему регламенту. Уровень воды контролируется постоянно — замеры производятся каждые два часа. Ситуация остается штатной, угрозы перелива плотины нет, — сообщили в ведомстве,

Усиление сброса продиктовано прогнозом синоптиков. По данным Челябинского ЦГМС, сегодня, 29 июля, регион накроет циклон: местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы и град. Непогода сохранится как минимум до конца недели — 30 и 31 июля метеорологи также обещают кратковременные ливни при дневной температуре около +30 градусов.

Гидрологическая обстановка осложняется не только на Южном Урале. Режим чрезвычайной ситуации уже введен в Тюменской области из-за резкого подъема уровней водоемов и угрозы подтопления территорий. Сложная ситуация сохраняется в соседних Свердловской и Курганской областях. В целом по Челябинской области уровни большинства крупных озер и рек остаются стабильными или снижаются. Незначительный рост фиксируется лишь на Аргазинском (+40 кубометров в секунду), Верхнеуфалейском и Магнитогорском водохранилищах.

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