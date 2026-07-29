Центр Челябинска встанет в пробки: 31 июля движение транспорта ограничат из-за благотворительного забега

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 31 июля, центр Челябинска окажется частично парализованным. В связи с проведением благотворительного забега «Достигая цели», приуроченного ко Дню железнодорожника, на несколько часов закроют проезд по ключевым улицам.

Автор изображения – Южно-Уральская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»

Для автомобилистов ограничения начнут действовать с 18:30. Движение будет запрещено:

- по улице Цвиллинга — на участке от Орджоникидзе до Лазаретной;

- полностью по улицам Евтеева и Перовской.

Ограничения продлятся до 21:10.

Общественный транспорт также изменит маршруты. С 19:00 до 21:10 прекратится движение трамваев по улице Цвиллинга.

Кроме того, водителям стоит учитывать, что с раннего утра — с 06:30 — начнет действовать запрет на парковку в зонах проведения мероприятия. Машины не удастся оставить там до самого окончания забега.

Администрация города просит жителей заранее планировать свои поездки, выбирать пути объезда и закладывать дополнительное время на дорогу.

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